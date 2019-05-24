Жителя Алтайского края обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отчиму, повлекшем по неосторожности его смерть.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в мае этого года в селе Поспелиха в дом 57-летнего потерпевшего приехал его 37-летний пасынок с целью уговорить отчима прекратить пить спиртное и закодироваться от алкоголя, поскольку мужчина на протяжении длительного времени злоупотреблял спиртным.
"В ходе разговора, переросшего в ссору, пасынок несколько раз ударил отчима по голове. Через неделю потерпевший скончался от полученных травм", — добавляют в СКР.
Поскольку обвиняемый характеризуется положительно, суд определил его под домашний арест. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Комментарии
И теперь он не пьёт и не курит.