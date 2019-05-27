Volkswagen Passat в новом исполнении – Business Edition

Автомобиль Volkswagen Passat Business Edition (Фольксваген Пассат Бизнес Эдишн) предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 150 л.с. или 180 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Для данной версии предлагается два варианта оформления салона: для Passat с двигателем 150 л.с. – вариант Brilliant Pine и Piano Black (Бриллиан Пайн и Пиано Блэк), а для автомобиля мощностью 180 л.с. – с отделкой шлифованным алюминием и Piano Black на выбор. Кроме того, интерьер нового Passat дополнен передними сиденьями Top-comfort (Топ-комфорт), а внутренние боковины, центральные части сидений и подлокотник обиты кожей Vienna (Вена). Задние стекла Passat Business Edition – с тонировкой (светопоглощение 65%), а педали – со стальными накладками.
Функциональное оснащение Volkswagen Passat Business Edition расширено: добавлены два USB-интерфейса, разъем AUX-IN, интерфейс для подключения мобильного телефона Comfort, камера заднего вида Rear View (Рэа Вью), трехзонный климат-контроль Climatronic (Климатроник) c антиаллергенным фильтром и управлением с заднего ряда, электроподогрев форсунок омывателя, адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist (Фронт Ассист) и экстренным автономным торможением, система выбора профиля управления автомобилем, противоугонная система с автономной сиреной, система бесключевого доступа Keyless Acces (Кейлесс Эксесс), включая функцию Safelock (Сэйфлок), розетка 230-V в задней части центральной консоли.
Passat Business Edition можно дополнительно укомплектовать пакетом Innovation, который включает в себя задние затемненные фонари LED, полноцветную виртуальную программируемую интерактивную приборную панель Active Info Display, головной свет LED с ходовыми огнями LED, динамический корректор фар, динамический поворотный свет и омыватель фар.
Подробности можно уточнить у официального дилера Volkswagen в Алтайском крае – "АлтайЕвроМоторс".
Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"
город Барнаул
ул. Попова, 165
Тел. +7 (3852) 23-00-00