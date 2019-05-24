Россияне в апреле взяли кредитов почти на 800 млрд рублей

В апреле россияне взяли кредиты почти на 786,92 млрд рублей, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В целом за четыре месяца этого года российские банки выдали 12,35 млн новых кредитов на общую сумму 2,79 трлн рублей, отмечает ОКБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 14%, а объемы кредитования – на 18%.
"В апреле 2019 года было выдано 3,28 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 786,92 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 миллиона кредитов на 694,23 миллиарда рублей", – говорится в сообщении ОКБ.
Больше всего россияне берут кредитных карт. Так, количество выданных новых карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов – на 34%.
При этом в апреле текущего года было получено 1,11 млн карт с общим лимитом 88,75 млрд рублей. Средний одобренный лимит по карте увеличился на 16% – до 80 тыс. рублей.
Число кредитов наличными также выросло на 19%, объем кредитования – на 27%. В апреле было выдано 1,52 млн кредитов наличными на 416,54 млрд рублей.
Средний размер выданного кредита наличными стал больше на 7% – 273 тыс. рублей.
Активно россияне в апреле получали и автокредиты. Количество новых автокредитов выросло на 7%, объемы выдачи – на 21%.
А вот количество ипотечных кредитов, средства по которым фактически были перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования упали на 12%. Всего в апреле было выдано 90,05 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 200,75 млрд рублей. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 12% – до 2,23 млн рублей.
Комментарии
Оу! Ждем новости о том, что "Вот видите, люди берут кредиты, т.к. уверены в завтрашнем дне и вообще у нас стабильность и всё хорошо!". А на самом деле людям просто уже жрать нечего и нечем покрывать базовые потребности.
Закредитованность населения растёт, при этом кредитовать реальный сектор банки не хотят.
24.05.2019 12:06
- гость -
опередили)
у нас на каждом углу магазин/парикмахерская/банк а люди наши ходят голодные\лохматые\ без денег