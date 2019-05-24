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Россиянам рассказали, как обороняться при нападении агрессивных ворон

, ИА "Амител"
У ворон-родителей в мае, июне наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать
В случае нападения ворон не стоит делать резких движений и кричать / Фото: telegraf.rs

В случае нападения ворон не стоит делать резких движений и кричать / Фото: telegraf.rs

Выводящие в мае – июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Мосприроды.

"Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что", – отметили в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве рекомендовали не подходить к воронятам и не пытаться брать их в руки.

В случае нападения ворон не стоит делать резких движений и кричать, нужно постараться медленно отойти либо взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.

Ранее сообщалось, что стая ворон напала на сову в центре Барнаула.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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