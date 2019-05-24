Россиянам рассказали, как обороняться при нападении агрессивных ворон

Выводящие в мае – июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Мосприроды.
"Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что", – отметили в пресс-службе ведомства.
Также в ведомстве рекомендовали не подходить к воронятам и не пытаться брать их в руки.
В случае нападения ворон не стоит делать резких движений и кричать, нужно постараться медленно отойти либо взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.
Ранее сообщалось, что стая ворон напала на сову в центре Барнаула.
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