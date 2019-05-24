Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что обязательная фотофиксация позволит исключить оформление "серых" диагностических карт, которые выдаются без фактического проведения техосмотра автомобиля.
"Чтобы избежать подделок, диагностические карты будут оформлять только в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью", – говорится в сообщении.
По мнению законодателей, усиление контроля за проведением техосмотра позволит снизить количество аварий из-за неполадок транспортных средств. Это касается не только легковых машин, но и автобусов, осуществляющих массовые перевозки.
Также отмечается, что контролировать ситуацию с техосмотром будут МВД и Российский союз автостраховщиков.
Законопроект был принят во втором чтении в середине мая. Изначально документ также предполагал обязательную видеофиксацию техосмотра, однако это требование исключили в середине апреля. Усилить контроль за техническим осмотром автомобилей ранее поручал президент России Владимир Путин.
Комментарии
Корреспонденты вообще в теме о чём пишут? На фотке явно не техосмотр.
24.05.2019 13:27 Все верно. И глазами фиксирует, а не специальной фототехникой!!! Это кошмар просто какой-то!!! Да и бейджика на нем нет! Как я могу быть уверен, что этот мужчина имеет право проводить техосмотр??? Хотя бы документы в размернутом виде показал на фото!!! И пусть вывеску повесят "Техосмотр", а то не понятно... какая-то шаражкина контора. Вывеску пусть повесят, дипломы и благодарственные письма... посередке, чтобы капот не загораживал!
какой лютый бред