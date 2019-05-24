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Греф рассказал, получилось ли у него "научить слона танцевать"

, ИА "Амител"
"Там уже не только слон, но и много слонят", – отметил Греф
Окончание контракта Грефа в качестве руководителя Сбербанка произойдет в 2024 году / Фото: nastroy.net

Окончание контракта Грефа в качестве руководителя Сбербанка произойдет в 2024 году / Фото: nastroy.net

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью "Коммерсанту" прокомментировал свое обещание "научить слона танцевать", которое он дал больше десяти лет назад, заняв должность руководителя организации.

После прихода в Сбербанк Греф поставил перед собой задачу "научить слона танцевать". Теперь, говоря о работе Сбербанка, он сравнил его со "слоном и слонятами".

"Там уже не только слон, но и много слонят. Насколько он гармонично пляшет, нужно спрашивать у наших клиентов", – заявил Греф.

Он подчеркнул, что некорректно давать оценки своим обещаниям. Также он отметил, что то, что было в момент прихода его команды и то, что происходит сейчас – несравнимо.

"Сейчас Сбербанк – это громадная система, которая во много раз более прибыльная и более сложная в первую очередь технологически. Это совсем другая история. Но очевидно, что слон очень сильно увеличился и их стало много", – указал Греф.

Он также заявил, что при выдвижении на новый срок наблюдательный совет Сбербанка поставил перед ним, "наверное, самую амбициозную задачу, которую только можно придумать". Необходимо "осуществить цифровую трансформацию банка" и "построить цифровую экосистему", что, по словам Грефа, "чрезвычайно сложно".

"Если бы я сейчас покинул пост, это было бы не очень честно перед акционерами", – отметил Греф, подчеркнув, что если такие задачи поставлены, "нужно довести их до состояния, когда ни у кого не будет сомнений, что достижение целей в высокой степени обеспечено".

Новых вершин, как отметил Греф, можно будет ожидать к моменту окончания его контракта в качестве руководителя банка в 2024 году. "Когда закончится мой контракт, мы увидим более или менее работающую экосистему", – заключил глава Сбербанка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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