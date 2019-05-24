Штукатурка упала на выпускников на последнем звонке в школе Омска

СК организовал проверку по факту падения штукатурки в школе № 147 в Омске во время концерта в честь последнего звонка, сообщает региональный СК.
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению <…> о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", – говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверки будут установлены причины обрушения, когда и кем проводился ремонт в здании.
В пресс-службе мэрии Омска журналистам сообщили, что косметический ремонт актового зала, где произошел инцидент, проводился в 2017 году, передает ТАСС. "Причины облетания штукатурки будут установлены специальной инспекцией департамента образования. Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 см", – уточнил представитель мэрии.
Также в мэрии отметили, что вреда здоровью девочки не причинено, ее родители претензий к школе не имеют.
Комментарии
Нефиг здание раскачивать.
А с самих выпускниц штукатурка тоже осыпалась?
ахаха, позорная система образования! Образовательный прорыв. И это не единичный случай, так во всей стране.
Пойду, телевизор посмотрю чтоб успокоиться, что там в Украине происходит
их подготовили в взрослой жизни))) бьет и по башке
Нет,ну раз кусок отвалился,надо прекращать концерт и без паники выводить детей со сцены.
капец. И стоят ждут когда еще следующий кусок прилетит
Школа какгбэ говорит им: "уходите уже, я вас больше не люблю"