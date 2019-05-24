Новое звание появилось в российской армии

Звание главного сержанта появилось в Вооруженных силах России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
"Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный на время заменить офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", – отметил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.
Нововведение в практике организации военной службы призвано повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях.
"Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения", – подчеркнули в пресс-службе.
О возможном появлении подобной должности в российской армии впервые заявляли в 2011 году. Тогда замглавы Минобороны России Николай Панков отмечал, что речь идет о "перспективе не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего".
Комментарии
А зам зама главного сержанта?
главный ефрейтор
сэр да сэр главный сержант!
А кто главнее старший сержант или главный?
Главный лейтенант, мальчик молодой.
Бред! Хватит бухать!
он где будет, между прапором и старшиной?
иль между старшим сержантом и старшиной?
какие у него тогда лычки будут
Господин майор, когда наступаем? Не знаю, у главного сержанта спросите.
-Главный сержант, Дринкенс.
-Что, товарищ майор?
-Полковник хочет с Вами посоветоваться.
Авторитет, он или есть или его нет, никакими званиями авторитет не укрепить и не повысить!
А куда девались зам. ком. взвода, как правило в звании старшего сержанта?
Мебель двигают
шойгу ещё надо ввести также звание "
старшая жена"... тьфу! "главная генеральша"
Может полицию в милицию переименовать?
всё койки местами переставляют вот заняться то нечем больше лучше бы с дедовщиной покончили
Идем по аналогии с США. При переходе на контракт.
"Главный сержант – это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих"
И всразу с Кузи аэропланы перестанут падать, чехов и сирийцев победим...