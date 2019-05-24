Возможность создания электромагнитных ракет изучается в России

Заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин заявил, что концерн изучает вопрос создания боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые будут поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что американские военные уже получили по меньшей мере 20 новых электромагнитных ракет, носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Согласно информации из открытых источников, на сегодняшний день ни одна другая страна мира не имеет на вооружении серийных специализированных электромагнитных боеприпасов.
"Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика", – сказал Кочкин, отвечая на вопрос о разработке реактивных снарядов для РСЗО с боевой частью, генерирующей ЭМИ, а также ракет радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Он также подчеркнул, что в настоящее время госзаказчик в лице Минобороны пока не выдавал технических заданий на такие снаряды.
Электромагнитные боеприпасы предполагают генерирование мощного электромагнитного импульса в момент подрыва. Эксперты перестали относить данный тип боеприпасов к средствам РЭБ, так как они не просто подавляют, создают помехи или ложную радиоэлектронную обстановку, а на физическом уровне поражают электронику противника, "сжигая" головки самонаведения ракет, средства связи, спутниковой навигации, средства управления и не только.
Ранее сообщалось, что несколько стран (США, Израиль и Россия) ведут работы над созданием подобного оружия. В частности, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) совместно с Boeing, Raytheon и Lockheed Martin разработали импульсную электромагнитную установку CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), смонтированную на крылатой ракете. Такая установка при пролете над целью должна поражать ее радиоэлектронное оборудование микроволнами.
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