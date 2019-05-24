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АлтГТУ выделены бюджетные места для иностранных студентов

, ИА "Амител"
Сейчас в вузе обучаются студенты из 40 стран мира

Иностранные студенты, поступающие в российские вузы в пределах квоты, могут за счет бюджета пройти обучение по дополнительным общеобразовательным программам на подготовительных отделениях (факультетах) для дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ на русском языке. При этом им выплачивается стипендия в течение всего периода обучения на подготовительном отделении (факультете) независимо от успехов в учебе.

Министерство науки и высшего образования РФ выделит бюджетные места на обучение иностранцев, поступающих на подготовительное отделение управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ им. И.И. Ползунова в 2020/21 учебном году.

Ежегодно около 10 лет АлтГТУ успешно проходит конкурсный отбор Минобрнауки России. В рамках квоты техническому вузу каждый год выделяется порядка 30 бюджетных мест. По условиям конкурса вуз должен иметь лицензию на образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Кроме того, при отборе учитывается материально-техническая база, кадровый ресурс, условия проживания иностранных студентов.

В АлтГТУ обучаются около 900 иностранных студентов из Афганистана, Вьетнама, Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирака, Казахстана, Камеруна, Китая, Колумбии, Кореи, Кот-Д'Ивуара, Марокко, Монголии, Нигерии, Палестины, Сирии, Сомали, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2019 11:54
гость дорогой

А нашим детям бюджетные места со стипендиями будут?

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24.05.2019 12:02
- гость -

нашим не надо!!!

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24.05.2019 12:33
Знающий

гражданам России выделено более 1500 бюджетных мест на Политех.
Со стипендией естественно

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24.05.2019 12:35
- гость -

на ФСТ в Политехе стипендия в два раза выше, чем на других факультетах

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