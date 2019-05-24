Терминатор состарился и отсиживается в загородном доме. Такой поворот сюжета показали в первом официальном трейлере франшизы "Темные судьбы".
Судя по трейлеру, битва разворачивается между Сарой Коннор в исполнении всем полюбившейся Линды Хэмилтон и новой моделью киборга-убийцы, кареглазым брюнетом Габриэлем Луна. Также сопротивлению помогает блондинка Маккензи Дэвис. Остается вопрос – где же персонаж Шварценеггера? Лишь в конце трейлера на экране показывают экс-губернатора Калифорнии, который с серьезным лицом открывает дверь загородного дома.
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