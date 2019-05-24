Столкновение легкового автомобиля и трамвая произошло в пятницу, 24 мая, на Малаховском кольце в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На кольце Юрина – Малахова автомобиль врезался в трамвай №5. У машины переда нет, у трамвая сбоку вмятина", – отмечает автор заметки.
Также уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.
Комментарии
скорее трамвай врезался в машину. у машины тормоза лучше, успеет остановиться
неизвестный трамвай под управлением неизвестной автоледи врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП