Отвязная подборка: самые популярные выпускные фильмы и клипы

27 мая для выпускников Алтайского края прозвенит последний звонок. Впереди у них экзамены, а затем выпускной – событие, которое запомнится на всю жизнь.

В последние несколько лет одной из традиций выпускников стала съемка клипа или настоящего фильма о классе. Некоторые школьники прибегают к услугам профессионалов, другие самостоятельно придумывают сценарий и снимают фильмы на камеру мобильного телефона. И в том, и в другом случае такие ролики набирают очень много просмотров в сети.

Amic.ru собрал самые популярные видео, опубликованные на хостинге youtube.com.

Самым популярным выпускным видеороликом стала запись флешмоба, который в честь последнего звонка устроили выпускники Алтайского краевого педагогического лицея. Школьники станцевали во дворе лицея, ролик был опубликован в 2017 году и с тех пор набрал более 3,7 млн просмотров.

На втором месте по числу просмотров шуточный клип от родителей выпускников школы №18, который в 2014 году опубликовала видеограф из Ивановской области Юлия Морозова. Мамы и папы снова примерили образы советских пионеров и вспомнили, как крутить обруч, прыгать через козла. Как итог – почти 2 млн просмотров.

Позитивный выпускной клип 11а класса белгородского лицея №10. Зажигательное видео с танцами, игрой в футбол в ярких майках и катанием на учебном автомобиле с 2014 года набрало более 860 тысяч просмотров.

Клип для выпускников 2016 года, снятый видеографом из Приморского края, – один из самых ностальгических в нашей подборке. Под композицию "Не пиши The End, мы придумаем Happy End" мы видим школьные будни выпускников, а в конце клипа они предстают в образе маленьких детей с мягкими игрушками. Ролик посмотрели более 850 тысяч раз.

Креативный клип 11-классников из неизвестного города, опубликованный в 2012 году, посмотрели более 600 тысяч зрителей. Все школьники предстали в нем в провокационных образах, а узнать в этих мальчишках и девчонках своих одноклассников спустя годы можно будет благодаря титрам.

Один из клипов в нашей подборке, в котором школьники читают рэп собственного сочинения, опубликован в 2017 году в неизвестном городе. В нем собраны все самые знаменитые фразы от учителей, которые любят цитировать школьники: "За 30 лет вы худший класс", "Что, опять балет, воспаление хитрости?", "Пока ты болел, в классе была тишина" и др. Клип посмотрели почти 450 тысяч раз.

Выпускники 2018 года из неизвестного города обыграли в своем клипе вечную проблему каждого коллектива, который пытается выбрать лучшую идею для съемок из десятка предложений. Ребята сняли такой фильм, в котором каждый смог "оторваться" по полной. Здесь есть и брутальные парни на автомобилях, и женственные любительницы физкультуры, и мускулистые парни в кабинете труда, и отвязные "химики". В конце школьники исполняют песню вместе с учителем.