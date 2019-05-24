Специалисты ожидают, что гидрологическая обстановка на реках Алтайского края в ближайшее время не должна обостриться.
"По сообщению Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков различной заблаговременности, паводочная волна смещается вниз по течению реки Чарыш. 23 мая пик уровня со значением 395 сантиметров (отметка подтопления 375 сантиметров) зафиксирован у села Карпово-2. Достижение критических отметок ниже по течению мало вероятно", — сообщает региональное Минприроды 24 мая.
Утром 24 мая спады уровней воды зафиксированы в верховьях и среднем течении Катуни, а у села Сростки рост уровня продолжается и достиг значения 515 сантиметров, что близко к опасной отметке (530 сантиметров).
Колебания уровней продолжаются на всем протяжении реки Бия, но до опасных отметок далеко.
Кроме того, прослеживается волна подъемов уровней воды и на реке Обь, но осложнения гидрологической обстановки здесь также не ожидается.
"Существенных осадков, способных ухудшить гидрологическую ситуацию в бассейне Верхней Оби, до 26 мая не прогнозируется", — добавляют в министерстве.
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