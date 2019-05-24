Глава Ключевского района получил представление прокуратуры по поводу незаконной продажи местного кинотеатра "Мир" и закрытия детского лагеря. Данный факт вскрылся после обращения в ведомство депутата Госдумы, главы отделения партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Александра Терентьева. Подробности истории рассказали в пресс-службе "СР".
С просьбой проверить законность действий властей к депутату обратились жители села Ключи. По словам председателя Совета местного отделения партии в Ключевском районе Натальи Лебедевой, во время сельского схода 22 марта 2019 года глава района Денис Леснов сообщил о продаже кинотеатра "Мир" и закрытии детского лагеря, где отдыхали не только дети из Ключевского, но и из близлежащих районов. Это очень возмутило селян. Они считают, что "Мир" "продали за мизерную цену в угоду чьих-то околовластных интересантов".
Ранее в районе также была продана автостанция, закрыты санэпидемстанция и баклаборатория.
"Нас постепенно лишают всех социально-культурных и других необходимых объектов (…). Все закрывают, все продают. А что дальше будет с районом?" – написали в обращении к депутату жители села.
В ответе на депутатский запрос прокурор края Александр Руднев заявляет: "Поскольку для участия в аукционе (по продаже кинотеатра "Мир", – прим. ред.) поступила только одна заявка, он был признан несостоятельным. В дальнейшем, вопреки установленному требованию закона, продажа муниципального имущества посредством публичного предложения не была осуществлена…". В итоге кинотеатр был просто продан в частные руки.
Что же касается закрытия детского лагеря, краевая прокуратура и здесь усмотрела нарушения закона о гарантиях прав ребенка в РФ, потому что "решение о реорганизации детского лагеря (его присоединили к Ключевской СОШ №2 и закрыли в целях оптимизации расходов, – прим. ред.) было принято без положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения продолжения оказания услуг детям по организации отдыха и оздоровления".
В заключение прокурор края информирует, что в связи с выявленными нарушениями при приватизации муниципального кинотеатра "Мир", реорганизации детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина 13 мая 2019 года он внес представление главе Ключевского района. По итогам рассмотрения представления будет решен вопрос "об оспаривании сделки приватизации в судебном порядке".
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