В Барнауле 24 мая начали запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3. Это на 12 дней раньше заявленного срока. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, энергетики приступили к частичному запуску горячего водоснабжения, сегодня горячую воду в полном объеме получат жители 11 многоквартирных домов, 2 корпусов детского сада и административные здания. К концу дня планируется вернуть ресурс в еще несколько зданий, в том числе в больничный комплекс, расположенный в границах улиц Малахова, Юрина и Гущина.
"На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды", — пояснили в компании.
В СГК сообщили, что во время испытаний было выявлено 184 повреждения, многие — весьма сложные. Но несмотря на это, все ремонтные работы идут с опережением графика.
"Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды", — отмечают в компании.
На сегодняшний день повреждений осталось 64. Энергетики намерены сделать все возможное, чтобы возобновить подачу горячей воды раньше установленного срока по всему контуру станции. Напомним, ранее датой подачи воды называлось 5 июня.
Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте:
Список будет пополнятся ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ.
Всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
Напомним, горячую воду по контуру ТЭЦ-3 для проведения гидравлических испытаний в Барнауле отключили 13 мая 2019 года. Это вызвало возмущение у горожан, так как период отключения горячей воды пришелся на значительное похолодание. Однако в СГК переносить сроки отключения не стали, аргументировав тем, что испытания уже начались и останавливать их, а потом запускать горячую воду горожанам слишком сложно технически, да и не целесообразно, так как ожидалось, что вскоре в город придет тепло.
Комментарии
понятно. с центра устранять начали. кто бы сомневался
А когда центр прицепили к ТЭЦ-3?
А как вода попала от ТЭЦ3 в центр, минуя спальные районы, в которых воды нет?
Воду пробросили от соседних кварталов от ТЭЦ-2, к бабке не ходи...
Зато в курортном городе, где горячую воду отключили 19 мая и должны были запустить 25 мая сегодня "обрадовали" жителей, тем что появится она на неделю позже, не раньше 1 июня. Якобы в связи с увеличением объема ремонтных работ и отсутствием угля. Такие сообщения вовсю летают по WhatsApp.
В сообщении выше речь о Яровом.
неправильная карта! ошибки там!
мой дом не отмечен!