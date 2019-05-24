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Горячую воду барнаульцам возвращают раньше срока. Карта подключенных домов

, ИА "Амител"
Ряд домов по контуру ТЭЦ-3 получат горячую воду уже сегодня. Адреса смотрите на карте
Горчую воду вернули. Фото: avavatar.ru

Горчую воду вернули. Фото: avavatar.ru

В Барнауле 24 мая начали запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3. Это на 12 дней раньше заявленного срока. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, энергетики приступили к частичному запуску горячего водоснабжения, сегодня горячую воду в полном объеме получат жители 11 многоквартирных домов, 2 корпусов детского сада и административные здания. К концу дня планируется вернуть ресурс в еще несколько зданий, в том числе в больничный комплекс, расположенный в границах улиц Малахова, Юрина и Гущина.

"На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды", — пояснили в компании.

В СГК сообщили, что во время испытаний было выявлено 184 повреждения, многие — весьма сложные. Но несмотря на это, все ремонтные работы идут с опережением графика.

"Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды", — отмечают в компании.

На сегодняшний день повреждений осталось 64. Энергетики намерены сделать все возможное, чтобы возобновить подачу горячей воды раньше установленного срока по всему контуру станции. Напомним, ранее датой подачи воды называлось 5 июня.

Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте:

Список будет пополнятся ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ.

Всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Напомним, горячую воду по контуру ТЭЦ-3 для проведения гидравлических испытаний в Барнауле отключили 13 мая 2019 года. Это вызвало возмущение у горожан, так как период отключения горячей воды пришелся на значительное похолодание. Однако в СГК переносить сроки отключения не стали, аргументировав тем, что испытания уже начались и останавливать их, а потом запускать горячую воду горожанам слишком сложно технически, да и не целесообразно, так как ожидалось, что вскоре в город придет тепло.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2019 14:03
- гость -

понятно. с центра устранять начали. кто бы сомневался

0  0
24.05.2019 14:05
- гость -

А когда центр прицепили к ТЭЦ-3?

0  0
24.05.2019 14:15
Беркут

А как вода попала от ТЭЦ3 в центр, минуя спальные районы, в которых воды нет?

0  0
24.05.2019 14:24
- гость -

Воду пробросили от соседних кварталов от ТЭЦ-2, к бабке не ходи...

0  0
24.05.2019 14:47
- гость -

Зато в курортном городе, где горячую воду отключили 19 мая и должны были запустить 25 мая сегодня "обрадовали" жителей, тем что появится она на неделю позже, не раньше 1 июня. Якобы в связи с увеличением объема ремонтных работ и отсутствием угля. Такие сообщения вовсю летают по WhatsApp.

0  0
24.05.2019 14:48
- гость -

В сообщении выше речь о Яровом.

0  0
24.05.2019 14:54
- гость -

неправильная карта! ошибки там!
мой дом не отмечен!

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