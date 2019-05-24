Инцидент случился на улице Димитрова / Фото: vk.com/barneos22
Неизвестный поджег автомобиль в центре Барнаула минувшей ночью – инцидент случился на улице Димитрова.
Сам момент преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как некий мужчина совершает поджог авто, а затем быстро удаляется с места ЧП.
В результате случившегося выгорел один автомобиль и серьезно пострадала рядом стоящая машина.
Комментарии
Пашка опять шалит
Удивляюсь беспечности людей. Думают поставили видеорегистратор в окно, так с автомобилем ничего не случится.
Неужели не видно, что это женщина. Рост, комплекция и походка. Также это видно по тому, как она разливает и поджигает. Приревновала владельца видимо))
Это баба.
долого возится что-то, первый раз наверное