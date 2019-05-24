Новый жилой квартал появится на территории авторынка на Павловском тракте. Застройщиком станет компания "Селф". Об этом рассказал Сергей Дёмин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям, на круглом столе "Город в городе".
Как сообщили ИА "Амител" в компании, всего на данном участке планируется возвести 16 многоквартирных домов различной конструкции.
Формат квартир будет учитывать потребности различных групп населения, от малогабаритных до квартир большой площади.
"В проекте планировки мы попытались учесть все потребности современного человека для комфортного проживания в пределах микрорайона", – рассказал руководитель компании "Селф" Нодар Шония.
На территории квартала также будут построены детский сад, поликлиника, школа, гаражные комплексы и автостоянки.
Вдоль нового квартала будет проходить пешеходная аллея по типу как на проспекте Ленина – чтобы здесь могли прогуливаться жители микрорайона и играть дети. Кстати, детские и спортивные площадки проектом также предусмотрены.
Начало строительства планируется до конца 2019 года.
В настоящее время разработанный проект планировки и межевания квартала находится на утверждении. Однако начать строительство планируется уже до окончания 2019 года, отметил Нодар Шония.
Комментарии
Павловский полностью будет блокирован.
Ага и улочек в 2 полосы понаделать не забудьте чтоб пробка с них начиналась
Уже сейчас постоянные пробки. Будет больше.
хоть бы план застройки показали
а как земля селфу досталась? не потому ли, что демин там работал?
Дороги расширять не планируется? Утром Взлетная стоит от Сиреневой. Потом будет стоять от Ускова.
А куда сам авторынок то перенесли?