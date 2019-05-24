Желание потравить крыс обернулось для жителя Барнаула тем, что теперь его обвиняют в уничтожении дома соседей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина на территории своего участка пытался избавиться от крыс путем травления их дымом. В подвале он зажег дымовую шашку без соблюдения правил пожарной безопасности, от которой впоследствии загорелся скарб, находившийся сверху подвальной крышки.
"Мужчина быстро залил огонь, при этом не проверил и достоверно не убедился в том, что огонь им полностью ликвидирован, отправился спать. Ночью его разбудил сын, сказав, что горит их сарай и забор. Вместе с сыном мужчина пытался затушить пожар, но огонь быстро распространился на соседний дом. Следствием пожара стало уничтожение полностью жилого дома и имущества, потерпевших, которым, согласно заключению судебной экспертизы, причинен ущерб в сумме 1 млн 400 тыс. рублей", – констатируют в надзорном ведомстве.
Мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года либо наказание в виде штрафа до ста двадцати тысяч рублей. Кроме того, пострадавшие могут добиваться возмещения ущерба.
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