Строительство котельной № 10 в Змеиногорске, оставшемся без тепла на несколько дней минувшей зимой, завершено. Работы лично проверил председатель Алтайского краевого заксобрания, секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко.
"В ближайшее время в результате процесса модернизации, связанного с закрытием нерентабельных, плохо работающих старых котельных и переводом на новую котельную, которая работает по совершенно новой технологии, мы должны обеспечить полностью безубыточную работу всего топливноснабжающего комплекса Змеиногорска. На сегодня все работы завершены на 100%. И с нового отопительного сезона основная часть города будет отапливаться новой котельной. Немаловажно и то, что администрация города взяла на себя компенсацию по увеличению тарифа и выплачивает субсидии жителям города Змеиногорска", – рассказал Александр Романенко.
Строительство новой котельной – часть работ по глубокой реконструкции жилищно-коммунального комплекса. На это району из краевого бюджета было выделена субсидия 205,5 млн рублей.
По словам представителя подрядной организации Алексея Шмарова, в котельной установлены пять водогрейных котлов, в том числе один резервный, построен склад угля с мостовым краном, установлены баки на 100 кубометров, которые позволят котельной работать без перерыва даже при отключении водоснабжения, есть также и автономное электроснабжение на случай отключения электроэнергии.
Эта новая котельная будет работать вместо шести старых, работы по объединению начались в августе прошлого года.
"В прошлом году из-за сжатых сроков нам не удалось объединить все шесть котельных. Когда начали подключать четвертую, получили множественные порывы. Пришлось менять теплосети. В связи с этим приняли решение остальные три котельных не переключать. В настоящее время работы продолжены. Мы меняем теплосети на оставшихся для подключения трех котельных и уже летом начнем подключать к новой", – добавил глава Змеиногорского района Борис Афанасьев.
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