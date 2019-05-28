Корпорация Sanger отмечает юбилей – 15 лет

Швейная фабрика SANGER представляет отделы модной трикотажной и джинсовой одежды высокого качества и по приемлемым ценам в городе Барнауле! Наши отделы находятся в ТРЦ "Огни", ТРЦ GALAXY, ТРЦ "Пионер".
Молодые талантливые дизайнеры и модельеры, высококачественное полотно, дорогостоящее японское оборудование, полноцветная прямая печать на текстиле делают марку конкурентоспособной!
SANGER в этом году отмечает небольшой, но очень важный юбилей – 15 лет!
Мы рады отметить эту дату вместе с нашими клиентами, партнерами и друзьями. За эти годы мы достигли больших успехов в расширении производства и, конечно же, улучшении качества наших изделий. Обзавелись собственным зданием с возможностью увеличить цех, обновить оборудование и добавить рабочие места, – заявляет SANGER.
Компания выросла и стала целой корпорацией со своими ценностями. Продукция SANGER пользуется спросом по всей России. Для создания модных коллекций используется исключительно высококачественное экологически чистое сырье: хлопок, вискоза, трикотажное полотно, нитки, фурнитура.
Ключевым звеном швейной фабрики Sanger является пошив изделий из трикотажа мелким и крупным оптом, как из полотна заказчика, так и своего сырья. Это футболки, майки, борцовки и поло, толстовки, спортивные костюмы для команд (хоккей, футбол, теннис, танцевальные студии и т.д.), джемперы, туники и платья с печатью или без.
Компания SANGER осуществляет нанесение фирменных логотипов и других изображений при помощи трафаретной печати (шелкография), сублимации, термопечати, прямой печати или вышивки на трикотажные изделия. Возможна разработка принта и подбор фирменных цветов.
Одним из направлений компании также является оптовая продажа джинсовой одежды. Приемлемые цены, хорошее качество и сертификаты на продукцию позволяют SANGER сотрудничать с крупными и средними магазинами по всей России.
Еще одним из недавних направлений компании стало изготовление подушек-антистресс для детей, туристических и для интерьера дома.
Спасибо, что вы столько лет с нами, мы будем продолжать идти вперед и радовать вас новыми и стильными моделями, – говорит компания SANGER.
С полным ассортиментом можно ознакомиться на сайте, либо в социальных сетях.
Швейная Фабрика Sanger
г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 3, домофон #21
Тел.: 8-800-707-96-55
E-mail: info@sanger.su
ТРЦ Galaxy, 2 этаж, пр-т Строителей, 117
ТРЦ "Огни", 1 этаж, А. Петрова, 219Б
ТРЦ "Пионер", 2 этаж, пр-т Ленина, 102в
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
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