Более двух тысяч архивных дел рассекретят в Алтайском крае – документы хронологически затрагивают период от 1921 до 1988 года.
Соответствующее решение приняла межведомственная экспертная комиссия Алтайского края по рассекречиванию архивных документов, сообщили в региональном Минкульте.
Всего будет рассекречено 2293 дела. В их числе документы из фондов Барнаульского городского комитета КПСС за 1921, 1929-1939 годы, Бийского окружного комитета ВКП(б) Западно-Сибирского края за 1926-1930 годы, Алтайского краевого комитета КПСС за 1944-1948, 1972 годы, исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов за 1988 год, Алтайского краевого комитета госстатистики за 1960-1976 годы.
Кроме того, решение о рассекречивании принято в отношении личных и персональных дел коммунистов за 1928-1985 годы из фондов Волчихинского, Кытмановского районных и Каменского городского комитетов КПСС Алтайского края.
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