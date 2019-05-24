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Автор проекта будущей аллеи на Ленина в Барнауле ответил на его критику

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Мэрия Барнаула презентовала проект аллеи на проспекте Ленина

Автор проекта аллеи на проспекте Ленина, архитектор Михаил Шмидт рассказал, как именно изменится прогулочная зона в центре Барнаула. Там будут выполняться работы по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку для придания центральной аллее проспекта Ленина эстетичного вида и приведения ее в единый стиль с нижней частью проспекта Ленина и улицы Молодежной. Как следует из материалов на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 26,8 миллиона рублей.

Отметим, что в социальных сетях вызвала резкую критику идея положить на аллее тротуарную плитку, а не асфальт. По мнению людей, она не очень удобна для катания на роликовых коньках и колясок. Другие же утверждают, что плитка наоборот создает более приятный вид и намного легче в обслуживании.

Архитектор Михаил Шмидт презентовал предварительные эскизы аллеи. По его словам, концепцию разрабатывали молодые архитекторы. Не все, что представлено на рисунках, до конца нравится архитектору. В частности лавочки, которые не всегда удобны для длительного отдыха. В любом случае Михаил Шмидт считает большим достижением, что городские власти решили обновить пешеходную зону.

"Лед тронулся. Радостно, что дошли руки до этого места, которое является главным общественным пространством нашего города. Нынешний эскиз пока предварительный. Мы думаем, как окончательно будут выглядеть фонари. Хотим разнообразить. Где-то думаем сделать светильники ниже. Будем обсуждать все это с профессиональным сообществом. Концепция в целом мне кажется удачной", – сказал Шмидт.

По его словам, асфальт на аллее пришел в негодность. На нем много ям, заплаток, и сам он пошел волнами. Плитка же более долговечна, ее легче ремонтировать и она намного красивее выглядит. Что касается зоны в целом, то предполагается безбарьерная среда, которая удобна для инвалидов, мам с колясками и людей с ограниченными возможностями.

В связи с ограниченными лимитами финансирования устройство плиточного покрытия будет выполняться не по всей длине проспекта.

Будут проведены следующие работы:

– демонтаж асфальтобетонного покрытия – 7 690,5 кв.м;

– устройство основания из ПГС – 7 690,5 кв.м;

– устройство плиточного покрытия – 7 690,5 кв.м;

– разборка бортовых камней – 2 328 шт.;

– установка бортовых камней (поребрик) – 2 328 шт.;

– укладка трубопроводов полиэтиленовых диаметром 63 мм – 2 239,6 м;

– установка оросителей – 740 шт.;

– регулирование высотного положения крышек колодцев – 20 шт.;

– установка скамеек – 50 шт.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.05.2019 16:08
- гость -

Походил по аллее, послушал шум машин, подышал выхлопными газами и отдохнувший пошел домой..!

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24.05.2019 16:29
Гость

Господин Шмидт покажите хоть одну волну или трещину на аллее...

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