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Власти Барнаула ищут тех, кто будет возить горожан по маршрутам №51 и 73

, ИА "Амител"
Объявлен открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок
Тарифы на данных маршрутах – нерегулируемые / Фото: fotobus.msk.ru

Тарифы на данных маршрутах – нерегулируемые / Фото: fotobus.msk.ru

Открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров по маршрутам №51 и 73 объявили в Барнауле, сообщает городская администрация.

Тарифы на данных маршрутах являются нерегулируемыми. Заявки на участие в конкурсе с приложением документов принимаются с 27 мая по 24 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 (пятница до 16:00), кроме выходных дней, по адресу: Барнаул, улица Короленко, 58, кабинет 12.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 25 июня в 16:00, а рассмотрение заявок комиссией по проведению конкурса пройдет с 25 июня по 5 июля. Подводить итоги будут 5 июля.

Телефон для справок: (3852) 371-618 (секретарь комиссии).

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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