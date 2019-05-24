Открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров по маршрутам №51 и 73 объявили в Барнауле, сообщает городская администрация.
Тарифы на данных маршрутах являются нерегулируемыми. Заявки на участие в конкурсе с приложением документов принимаются с 27 мая по 24 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 (пятница до 16:00), кроме выходных дней, по адресу: Барнаул, улица Короленко, 58, кабинет 12.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 25 июня в 16:00, а рассмотрение заявок комиссией по проведению конкурса пройдет с 25 июня по 5 июля. Подводить итоги будут 5 июля.
Телефон для справок: (3852) 371-618 (секретарь комиссии).
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