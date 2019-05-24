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Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 мая на 0,3-0,6%

, ИА "Амител"
"Мы видим, что произошел перелом тренда, инфляция дальше будет снижаться", – отметил Греф
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% до 2021 года / Фото: ipshnik.com

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% до 2021 года / Фото: ipshnik.com

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на собрании акционеров заявил, что с субботы, 25 мая, кредитная организация снижает ставки по ипотеке на 0,3-0,6%, сообщает RNS.

"С завтрашнего дня мы снижаем ставки по жилищным кредитам. Мы видим, что произошел перелом тренда, инфляция дальше будет снижаться, и мы приняли решение – с завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6%", – сказал Греф.

Ранее он допустил, что ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% до 2021 года.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры, направленные на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. Доклад по данному поручению должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее – один раз в полгода.

Ответственными по этому вопросу назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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