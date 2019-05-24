Мединский заявил о 600 годах предвзятого отношения Европы к России

Министр культуры Владимир Мединский, комментируя мнение о предвзятости к России на Евровидении, заявил о веках несправедливого отношения к России со стороны Европы, сообщает РИА "Новости".
"Относительно конкретно Евровидения я сказать ничего не могу, потому что не хочется комментировать вещи, в которых глубоко не разбираешься", – сказал Мединский.
При этом Мединский указал, что "к нам вообще в Европе в последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо".
Также он отметил, что развитие межкультурного сотрудничества может со временем изменить ситуацию.
"Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие, межкультурные связи, чем мы по мере сил и занимаемся. Как правило, чем больше почвы для сотрудничества, тем меньше предвзятости", – добавил министр.
Комментарии