Всеобщее йодирование соли поддержали в Совфеде

Член Комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что законодательное введение всеобщего йодирования пищевой соли обеспечит профилактику многих заболеваний, пишет "Парламентская газета".
Минздрав России разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний. По данным Минздрава, в России йодированную соль в пищу употребляют менее 30% жителей, в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран. В Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии введено всеобщее йодирование соли. Проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, очень актуальна для России, отмечает Минздрав. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, и регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Йододефицит может приводить к прерыванию беременности, разрастанию ткани щитовидной железы (эндемический зоб), рождению детей, страдающих кретинизмом (тяжёлой умственной отсталостью), гипотиреозу (болезнь, вызванная недостатком гормонов, вырабатываемых щитовидкой), а также к образованию кист и узлов в щитовидной железе.
По словам Кусайко, законопроект Минздрава — результат длительной работы различных ведомств и общественных организаций.
"Проблема дефицита йода отрицательно сказывается на состоянии здоровья и особенно эндокринной системы. Таким путем мы можем достичь профилактики тех заболеваний, которые зависят от недостатка йода", — сказала сенатор.
Она подчеркнула, что в йодированной соли содержится такое количество йода, которое необходимо человеку ежедневно: "Поэтому оно не будет способствовать переизбытку йода, а только восполнит дефицит в организме. Это действительно профилактическая мера, которая существует практически во всем мире".
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