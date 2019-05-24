Разработан порядок проверки застройщиков при риске для дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков будет проверять финансово-хозяйственную деятельность застройщиков при появлении рисков, что они не смогут выполнить свои обязательства, пишет "Парламентская газета". Порядок проведения проверки подготовил Минстрой, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе перечислены основания для проведения проверки. Это, в частности, несоблюдение застройщиком срока реализации проекта строительства в соответствии с его примерным графиком в результате отклонения от него на шесть и более месяцев; поступление уведомления уполномоченного банка об отказе в совершении операций по расчетному счету застройщика в некоторых случаях.
Кроме того, проверку проведут, если в фонд будут систематически поступать жалобы от граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также если о нарушениях будут сообщать СМИ.
Срок проведения проверок, согласно документу, не сможет превышать 90 календарных дней, но в отдельных случаях его могут продлить. Основанием для этого могут стать полученные проверяющими данные о нарушении компанией законодательства о долевом строительстве, непредоставление застройщиком запрашиваемых документов либо противодействие проведению проверки с его стороны.
Кроме того, срок проверки продлят, если у девелопера есть несколько филиалов или представительств, либо если проверке помешала чрезвычайная ситуация – авария, пожар или наводнение.
Если проверяющие выявят нарушения законодательства о долевом строительстве, это может стать основанием для обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании.
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