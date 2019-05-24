Дополнительные налоговые льготы появятся для благотворителей

Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что проект концепции содействия развитию благотворительной деятельности в России до 2025 года направлен на введение дополнительных налоговых льгот для физических и юридических лиц, занимающихся благотворительностью, сообщает РИА "Новости".
Торосов заявил, что концепция предлагает перечисление объема социального налогового вычета НКО получателю пожертвования и налоговый вычет на пожертвования из дивидендов. Предлагается расширение применения повышенного с 25 до 30% размера социального налогового вычета на пожертвования. Его хотят применять в сферах образования, здравоохранения, науки, социального обслуживания граждан, физической культуры, массового спорта, охраны окружающей среды.
Для юридических лиц министерство предлагает распространить налоговый вычет на прибыль, помимо благотворительных организаций на негосударственные НКО в сферы культуры, на некоммерческие образовательные, медицинские и другие.
При этом, как отметил Торосов, все дополнительные льготы и налоговые преференции ведомство планирует предоставить компаниям, которые будут отвечать требованию особого статуса.
В частности, это подразумевает нахождение в компании специалиста с соответствующей квалификацией, компании должны раскрывать информацию о результатах деятельности, иметь собственный интернет-сайт.
Торосов подчеркнул, что общие стандарты должны быть согласованы совместными усилиями. По его словам, это приводит и к чистоте отрасли, и к ее популяризации. Он пояснил, что на сайтах будет указано, какой фонд на каком проекте специализируется, что уже сделал и почему нужно пожертвовать именно ему. Таким образом, можно проанализировать и понять, кто более профессионально работает.
Торосов уточнил, важно, чтобы был конкурс и прозрачность управленческих команд, которые занимаются распределением денежных средств. Министерство ожидает, что проекты законов в рамках реализации концепции начнут принимать с 2020 года.
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