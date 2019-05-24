Неизвестные избили и расстреляли полицейского в Тульской области

В Туле введен план "Перехват" после того, как неизвестные мужчины напали на полицейского, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. В поимке злоумышленников также участвуют сотрудники "Росгвардии".
В ходе операции силовики досматривают автомобили на трассе Тула – Щекино, из-за этого на участке дороги образовался затор. Кроме того, правоохранители досматривают все автобусы, движущиеся по 28-му маршруту.
Местные СМИ сообщают, что удалось обнаружить машину, на которой преступники скрылись с места ЧП.
СКР возбудил дело по факту нападения на полицейского. Инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая Гора. Сообщается, что в общественном транспорте между неизвестным мужчиной и сотрудником ППС произошел конфликт. В результате, когда участники ссоры вышли на улицу, мужчина выстрелил в полицейского из огнестрельного оружия. По неподтвержденным данным, в нападении участвовали три человека, которые избили сержанта, забрали табельное оружие, выстрелили в него, попав в грудь и ногу, и уехали с места происшествия на ВАЗ-2112 серебристого цвета.
Полицейского госпитализировали с множественными ранениями, передает ТАСС. В УМВД подтвердили госпитализацию полицейского, однако опровергли данные о том, что злоумышленники похитили у него табельное оружие.
"Нападение было совершено в поселке Косая Гора в Туле, когда сержант полиции приступил к исполнению своих служебных обязанностей. По оценке врачей, жизни сотрудника полиции ничего не угрожает. Он находится в стабильном состоянии", – сообщает "Интерфакс".
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