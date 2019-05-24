Школьников 14-ти и 15-ти лет будут судить в Рубцовске за грабеж – одноклассники "раздели" манекен и похитили одежду.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в марте этого года молодые люди, проходя мимо витрины магазина на одной из центральных улиц города, увидели стоящий на крыльце манекен.
"Решив похитить надетую на манекен спортивную одежду, парни стали ее снимать. Происходящее заметили продавцы, однако подростки, несмотря на протесты последних, забрали снятую одежду и скрылись. Раскрыть преступление удалось по горячим следам", – добавляют в СКР.
Также отмечается, что ранее подростки уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением имущественных преступлений.
Свою вину школьники признали в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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