В Алтайском крае больше не будет "резиновых" адресов: с 20 марта 2019 года ужесточились требования по постановке иностранцев на миграционный учет. Таким образом, времена, когда люди прописывали в квартире десятки мигрантов и зарабатывали на этом деньги, прошли, рассказал во время пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Самойлов.
Он напомнил, что еще недавно существовали "посредники", которые за оплату в одну-полторы тысячи рублей договаривались с собственниками жилья, чтобы поставить мигрантов на учет.
Однако фактически приезжие не находились по указанным в документах адресам, а хозяин дома не знал, кто числился под его крышей.
Сейчас же при постановке на учет принимающая сторона обязана представить документы, подтверждающие владение жилплощадью. В однокомнатную квартиру уже не получится "прописать" двенадцать человек. Также не удастся поставить мигранта на учет в чужом жилье.
"Нарушения продолжают выявлять: уголовные дела по фиктивной постановке мигрантов на регистрационный учет возбуждаются ежемесячно", – рассказывает руководитель управления по вопросам миграции.
В то же время он отмечает, что в нашем регионе особой проблемы "резиновых адресов" не было: мигранты стремятся "осесть" там, где выше зарплаты.
"Мы им особо не интересны. У нас двенадцать пунктов пропуска, и сотрудники постоянно проверяют транзитные рейсы. Но учитывая, что есть более благополучные регионы, где можно больше заработать – мигранты едут туда, например, на север," – сообщил Самойлов.
Андрей Самойлов обратил внимание на то, что все денежные средства от приобретения мигрантами патентов, разрешающих работу, поступают в бюджет региона. За 2018 год краевой бюджет пополнился на 138 млн рублей от продажи патентов.
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