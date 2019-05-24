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Без пробок не обойдется: власти проверили ремонт проспекта Ленина в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Подрядчик приступил к фрезеровке асфальта и обещает качественный ремонт
Фото: сайт мэрии Барнаула

Фото: сайт мэрии Барнаула

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев совместно с представителями подрядной организации и общественности провели выездную встречу по вопросу ремонта проспекта Ленина. На транспортную артерию столицы региона, по которой ежедневно перетекают тысячи автомобилей, выделено по программе "БКАД" около 190 миллионов рублей (от ул. Димитрова до пл. Баварина – 90 581,24 тыс. рублей; от пл. Октября до ул. Северо-Западной – 99 948,27 тыс. рублей). Подрядчиком стало ООО "Барнаульское ДСУ №4", которым руководит депутат АКЗС Николай Данилин. Отметим, что речь идет о ремонте проспекта Ленина – от ул. Северо-Западной до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина.

Проверить ремонт и подрядчика решили рядом с площадью Баварина. Заодно посмотреть и на днях установленный памятник Кириллу и Мефодию. В первоочередном порядке подрядная организация приступила к выполнению дорожных работ на участке от пл. Баварина до ул. Димитрова. Ремонт центрального проспекта города будет проходить в несколько этапов, в первую очередь – выполнение работ до ул. Анатолия, затем – до ул. Димитрова. После этого дорожники приступят к ремонту участка от пл. Октября до ул. Северо-Западной. 

Как отметил Антон Шеломенцев, первоначальный этап – фрезерование дорожного полотна. Ремонт обещают завершить к сентябрю. Самый сложный этап – укладка асфальта – придется на летние месяцы, когда трафик автомобилей сокращается из-за отпусков. Впрочем, ясно, что без пробок не обойдется.

"Сталкиваемся с плотным графиком. Инженерные сети "Горэлектротранспорта" осложняют работу. Подрядчик не первый год работает на сложных объектах. График сформирован таким образом, чтобы минимизировать неудобства, которые испытают автомобилисты. Проспект Ленина – центральная магистраль нашего города. Поэтому основные работы проходят ночью, но мы перешли и на дневные работы про фрезерованию дорожного полотна", – отметил он.

Как рассказал заместитель ДСУ №4 Иван Соснин, на всех участках, где замечен выход основания, будут предприняты меры по усилению дорожной одежды, уложены дополнительные слои. При этом состояние асфальта на проспекте Ленина, который видел ремонт только с 2008 по 2011 год, очень плохое.

Согласно проектной документации, на проспекте Ленина бригаде ООО "Барнаульское ДСУ №4" предстоит выполнить разборку покрытия проезжей части, демонтаж бортовых камней, работы по регулированию высотного положения горловин колодцев, установке бортовых камней, замене покрытия на парковочных карманах, ремонт тротуаров и посадочных площадок, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, установку дорожных знаков, а также нанести дорожную разметку, установить урны и скамейки, посадить кустарники.

На перекрестке проспекта Ленина с ул. Матросова дополнительно будет выполнено обустройство полос правого и левого поворотов, а также замена асфальтобетонного покрытия на трамвайных переездах.

При этом не будут менять асфальт на мосту рядом с Новым рынком. В 2020 году его закроют на масштабный ремонт, который продлится два года. Общая стоимость работ составляет около миллиарда рублей. Из-за ремонта моста в Барнауле предрекают огромные пробки.

Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула – Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному, от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта – 8,5 километра, а ширина – 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял свое название: сначала это был Богородицкий переулок, в ХIХ веке – Московская улица, потом – Московский проспект, а после 1917 года – улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года – проспект Ленина.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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