Запрос справок об отсутствии судимости – наиболее востребованная госуслуга в Алтайском крае в сфере справочной информации. Об этом сообщила начальник отделения по оказанию государственных услуг отдела справочной информации Информационного центра ГУ МВД по Алтайскому краю Ирина Вашурина во время пресс-конференции.
Причем востребованность этой услуги растет в геометрической прогрессии. За четыре месяца 2019 года в органы, предоставляющие госуслуги, поступило 23 000 обращений за справкой об отсутствии судимости. Примерно столько же запросов было за весь 2015 год. Работодатели все чаще требуют от своих сотрудников такой документ.
"Справка об отсутствии судимости наиболее востребована среди работников образования. Также ее запрашивают в детские поликлиники, лагеря и магазины. Трудовой кодекс обязывает предоставить данную справку", – объяснила Ирина Вашурина.
Помимо наличия судимости, работодатели Алтайского края стали чаще требовать справки об отсутствии административного наказания за потребление наркотических и психотропных средств. Частота обращений по данному вопросу выросла с 2018 года на 35%.
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