Теплую, но ветреную, а местами и дождливую погоду прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 25 мая.
"Местами в северо-западных районах небольшой дождь, гроза, утром местами по востоку туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +22...+27 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В Барнауле ожидается без осадков. Дневные температуры составят +23...+25 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду.
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