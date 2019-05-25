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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Грозы, ветер и тепло до +27 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 мая

, ИА "Амител"
В Барнауле этот день ожидается без осадков
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду / Фото: fotokto.ru

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду / Фото: fotokto.ru

Теплую, но ветреную, а местами и дождливую погоду прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 25 мая.

"Местами в северо-западных районах небольшой дождь, гроза, утром местами по востоку туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +22...+27 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

В Барнауле ожидается без осадков. Дневные температуры составят +23...+25 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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