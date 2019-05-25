Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 98 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в монолитной высотке на улице Чкалова. В квартире выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. Высота потолков составляет три метра.
"Панорамные окна квартиры выходят на запад, что позволит вам с 11-го этажа наслаждаться прекрасными видами города и заката", – отмечает автор объявления.
Имеется просторная гостиная с зоной отдыха, кухней-студией. Во всех комнатах встроенные гардеробные шкафы. В стоимость квартиры включено место на подземном паркинге.
Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Дворовая территория огорожена, имеется консьерж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
Комментарии