Девятое заведение в Барнауле порадует гостей торжественным открытием 25 мая 2019 года в 12:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Балтийская, 116. Праздник планируется в стиле "Грильницы": громко, весело и вкусно!
Гостей удивят мастер-классами, конкурсами, призами и, по традиции, скидками. "Царской" шаурмой – топом продаж – в день открытия девятой "Грильницы" можно будет насладиться всего за 99 рублей, а во второй день работы нового ресторана популярный сет "Она любит Филу" будет стоить 888 рублей.
Для жителей Индустриального района "Грильница" 24/7 будет готовить легендарную шаурму, пиццу, WOK и, конечно, роллы.
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