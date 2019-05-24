Глава города Барнаула Сергей Дугин в 2018 году заработал 3,064 миллиона рублей. Информация о доходах членов мэрии опубликована на сайте краевой столицы. Любопытно, что градоначальник заработал на 1,7 миллиона меньше, чем в 2017 году.
Что касается доходов супруги, то госпожа Дугина за год принесла в копилку семейного бюджета 724 тысячи рублей. Сергей Иванович владеет квартирой (65,4 кв. м), гаражом (16 кв. м) и погребом (4,8 кв. м). Также разъезжает на автомобиле Toyota Land Cruiser, владеет автоприцепом МЗСА 817711, катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT. Все, что нужно хорошему охотнику. Во владении супруги земельный участок для индивидуального жилищного строительства (1427 кв. м) и жилой дом (84,5 кв. м).
Пробежимся по заместителям главы Барнаула. Так, первый замглавы, руководитель аппарата Вячеслав Франк заработал 1,776 млн рублей. В собственности Hyundai ix35. Другой первый заместитель администрации Барнаула, по дорожно-благоустроительному комплексу, Анатолий Воронков показал доход в 2,479 миллиона, что почти на миллион больше, чем годом ранее. Воронков также любитель автомобиля марки Hyundai, а именно Tucson. Замыкает тройку замов Вячеслав Химочка, который заработал 1,8 миллиона рублей (годом ранее 4,75 млн). Он ездит по нашему городу на автомобиле Nissan X-Trail.
Управляющий делами главы Барнаула Юрий Еремеев стал богаче на 1,4 миллиона. Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин заработал 1,6 миллиона, а замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов – 2,014 млн рублей. Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Алексеенко стал богаче на 1,333 миллиона. Что касается руководителя пресс-службы мэрии Екатерина Андреева, то она задекларировала 1,087 млн. Начальник комитета по благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев заработал 1,748 миллиона рублей.
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