Виктор Томенко впервые отчитался о доходах в статусе губернатора Алтайского края. Этот пост он официально занял в сентябре 2018 года. В минувшем году глава региона заработал 5,580 млн рублей. В 2017 году, когда он возглавлял правительство Красноярского края, его годовой доход составил 3,156 млн рублей.
В его собственности есть две квартиры (113 и 234 квадратных метров), нежилое помещение (14,1 кв.м.), автомобили Audi Q7 и Toyota Corolla. Также в пользовании есть квартира (213,6 кв.м.) и номер в учреждении.
Супруга губернатора Татьяна Томенко задекларировала доход в 236,7 тысяч рублей. Она является собственницей квартиры (233,9 кв.м.), двух машиномест и нежилого помещения (73,6 кв.м.).
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