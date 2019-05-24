Житель Барнаула пообещал 13-летней девочке смартфон за интимные фото

В Алтайском крае 18-летний житель Барнаула признан виновным в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщает региональный СК.
"Летом 2017 года молодой человек в одной из социальных сетей познакомился с 13-летней девочкой. В ходе переписки он уговорил несовершеннолетнюю изготовить и выслать ему фото и видеоматериалы порнографического содержания с ее участием. При этом парень обещал подарить девочке мобильный телефон известной марки, а также перечислить денежные средства в размере 10 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
После получения материалов молодой человек распространил их в Сети, в том числе разослал их знакомым несовершеннолетней. Кроме того, за удаление данных фото и видео молодой человек вымогал у потерпевшей деньги.
Злоумышленник своей вины не признал и утверждал, что несовершеннолетняя сама высылала ему порнографические материалы со своим участием. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Комментарии