Нотариусов предложили обязать снимать сделки на видео

Комитет Заксобрания Санкт-Петербурга по законодательству одобрил разработанные депутатами поправки в Федеральный закон "Основы законодательства о нотариате" о требовании обязательной видеофиксации нотариальных сделок, пишет "Парламентская газета".

Законопроекту предстоит рассмотрение на пленарном заседании и внесение в Госдуму. По мнению авторов законопроекта, видеофиксация некоторых нотариальных сделок позволит избежать ситуаций, когда людей обманом или угрозами принуждают расстаться со своей собственностью.

Сами нотариусы не относятся отрицательно к предложению фиксировать сделки на видео, но считают это излишним. Тем более что уже сегодня процесс заключения некоторых сделок полагается снимать на камеру, но если только ни одна из сторон не против.

"Нотариаты России входят в Международный союз Латинского нотариата. А это особая степень ответственности, особые полномочия — в отличие от публичных нотариусов, которые приняты, например, в англо-саксонском праве, где нотариус не отвечает практически ни за что. У нас же нотариус отвечает за свои действия всем своим имуществом. Поэтому видеофиксация, на мой взгляд, — масло масляное: получается, мы не доверяем тому лицу, которому доверяет само государство. Видеофиксация ничего не прибавляет, в работе нотариуса от этого ничего не изменится", — поясняет президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Она отмечает, что нотариус обязан выявлять действительную волю обратившихся к нему людей, законность того или иного желания, сделки. И сущность его профессии как раз в том и заключается, чтобы не было принудительных сделок.

"Например, если приходит человек преклонного возраста, собственник квартиры, чтобы заключить договор дарения, нотариус всегда просит всех сопровождающих лиц остаться за дверью. Мы разговариваем с этим человеком один на один — и знаете, после этой беседы в 80% случаев оказывается, что гражданин на самом деле вовсе не собирался дарить квартиру, он имел в виду завещание. Именно нотариус разъясняет ему принципиальную разницу между этими действиями — при дарении право собственности переходит немедленно, а при завещании — только после его смерти. Это и есть функция нотариуса — выявить действительную волю человека, рассказать о последствиях и предупредить какие-то неправомерные действия", — объясняет Терехова.