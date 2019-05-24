Директор школы, где прошла БДСМ-вечеринка, рассказала о своих эмоциях

Директор школы №74 во Владивостоке тяжело переживает произошедшее и даже написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает РИА "Восток-Медиа".
По словам директора школы, которая решила уволиться после скандальной вечеринки, вся откровенная часть праздника длилась всего несколько минут.
"Честно говоря, руки опускаются после этих событий, это очень тяжело. Весь праздник был полностью под контролем, а то, что произошло на крыльце, длилось максимум две минуты. Я уже подала заявление на увольнение по собственному желанию и естественно это связано со вчерашней историей", — сообщила Галина Пугина.
Ранее сообщалось, что ученики одной из школ Владивостока пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления. Девушки нарядились в вызывающие костюмы полицейских, а парни — в зайчиков. На них были короткие шорты и маски, соски заклеили черным скотчем.
В департаменте образования и науки региона заявили, что к руководству школы "примут меры". Также отметили, что вопросы есть и к охранной организации.
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