Алтайский пенсионер убил брата, когда пришел вернуть ему долг

В Алтайском крае предъявлено обвинение 69-летнему жителю Кытмановского района в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и разбое, сообщает региональный СК.
"В ноябре 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему троюродному брату и его сожительнице, которые проживают в селе Кытманово для того, чтобы отдать денежный долг. Престарелые хозяева радушно приняли родственника, напоив чаем. После того, как женщина пошла в комнату смотреть телевизор, гость без объяснения причин нанес два ножевых ранения своему брату, после чего стал избивать его сожительницу, требуя отдать все имеющиеся в доме деньги", — сообщает ведомство.
Жестоко избив женщину, мужчина попытался сам найти деньги, что дало той время для звонка в полицию. Злоумышленник был задержан, а хозяева дома доставлены в больницу. Через несколько дней от полученных ранений потерпевший скончался.
Обвиняемый вину признал, однако утверждал, что на него нашло помутнение в связи с тем, что он употребил много спиртного, а убивать брата он не хотел. Уголовное дело направлено в суд.
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