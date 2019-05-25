Греф представил акционерам Сбербанка цифровую телеведущую Елену

Глава Сбербанка России Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров Сбербанка представил акционерам цифровую телеведущую по имени Елена, передает ТАСС.
Виртуальная телеведущая под названием Елена — совместная разработка лаборатории робототехники Сбербанка и двух отечественных компаний: CGF Innovation комбинирует инструменты создания фотореалистичной компьютерной графики и методы искусственного интеллекта, а ЦРТ на основе искусственных нейронных сетей обеспечивает систему синтеза речи.
По словам Грефа, у цифровой телеведущей присутствуют эмоции, достаточно хорошо реализована функция генерации голоса. Однако, как он отметил, Елена "пока еще только учится, она только выглядит взрослой, но на самом деле она еще совсем ребенок".
Греф подчеркнул, что такой технологией владеют "не так много компаний в мире".
Как сообщалось ранее, Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей, которая может вести новостные сюжеты, используя для генерации полноценного видеоизображения и речи только текст, сопровождая это эмоциями и мимикой реального человека.
Отмечается, что эта разработка уникальна и значительно опережает аналогичные решения, существующие на российском рынке. Цифровую телеведущую Елену планируют использовать для создания новостных выпусков на Сбербанк TV, видеорекламы услуг и продуктов банка, а также для представления проектов и программ банка на выставках, форумах и других мероприятиях.
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