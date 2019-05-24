Глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров призвал критиковать банк за недоработки и отметил, что банк "косячит еще много", пишет РБК. Трансляция велась на YouTube-канале Сбербанка.
Греф отметил, что критика является источником дальнейшего развития. "Если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит, мы должны об этом знать, должны исправлять. Мы косячим еще много", — заявил Греф.
По его словам, раньше банк относился к этому болезненно, поскольку недочетов было столько, что на все не успевали качественно реагировать.
"Сейчас все-таки косяков стало значительно меньше, это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов или критику акционеров", — отметил Греф.
Он также подчеркнул, что иногда банк заслуживает жестких оценок клиентов, в частности, за "отписки" на обращения.
"Ответы присланы в сроки, но я два раза перечитал наш ответ — я ничего не понимаю, что мы ему написали", — указал Греф.
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