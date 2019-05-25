Третье уголовное дело возбудили против Порошенко на Украине

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление юриста Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича.
Теперь Порошенко обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Это уже третье дело против Порошенко. Ранее появилась информация, что его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".
До этого Порошенко обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Также экс-президент проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана.
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