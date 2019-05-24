Подробности ДТП с погибшей на трассе Барнаул-Рубцовск

Вечером 24 мая на трассе Барнаул-Рубцовск практически в одно время произошло два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых погиб человек. По данным ГУВД Алтайского края, примерно в 18:02 на 95-м километре трассы А-322 столкнулись четыре автомобиля, которые двигались из города Барнаула в сторону города Алейска. В этом случае обошлось без пострадавших.
Второе ДТП на этой трассе зарегистрировано в 18:07. По предварительным данным, автомобиль "Скания", под управлением 46-летнего водителя, двигавшийся из города Барнаула в сторону города Алейска, совершил наезд на 34-летнюю женщину, водителя автомобиля "Форд", которая вышла из машины. Сразу после этого "Скания" врезалась в стоящий "Форд". В результате ДТП водитель "Форда" погибла, еще три пассажира этого автомобиля получили различные травмы.
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