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Мутко: вопрос об эталонных тарифах в ЖКХ требует дополнительного обсуждения

, ИА "Амител"
"По этому вопросу у ведомств нет единства", - отметил Мутко
Эталонный принцип в сфере регулирования тарифов основан на применении долгосрочного норматива / Фото: postnews.ru

Эталонный принцип в сфере регулирования тарифов основан на применении долгосрочного норматива / Фото: postnews.ru

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что вопрос введения в России эталонных тарифов в сфере ЖКХ пока не решен и требует дополнительного обсуждения из-за существенных различий инфраструктуры регионов, передает ТАСС.

Эталонный принцип в сфере регулирования тарифов основан на применении долгосрочного норматива эффективных затрат. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает снижать высокие тарифы по передаче электроэнергии и доводить их до эталона. А позднее — распространить этот принцип на тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В начале апреля Мутко заявлял, что предложения по принципам и методике формирования эталонных тарифов на коммунальные услуги должны быть подготовлены до конца месяца.

"По этому вопросу у ведомств нет единства. Как в такой стране может быть эталон, если в одних регионах мы топим сырой нефтью, в других мазутом, третьи работают на газе, а четвертые — на электричестве? Расстояния, доставка сырья, изношенность сетей — это все имеет значение", — отметил Мутко.

Он добавил, что в настоящее время принята нормативная база для перехода на принцип "альтернативной котельной" в тарифообразовании, регионы могут пользоваться им для определения справедливых тарифов. Принцип заключается в формировании тарифа на тепло на долгосрочный период — 10 лет и более.

Мутко отметил, что инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается процент, на который плата за тепло равномерно будет повышаться в течение 10 лет.

Также, по словам Мутко, правительство работает над тем, чтобы ограничить возможность регионов пересматривать предельные индексы повышения тарифов.

"Мы попробуем убрать все возможности менять индексы, которые устанавливает правительство. Мы эти индексы принимаем, а некоторые субъекты находят лазейки их менять", — подчеркнул Мутко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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